- Grupul Renault a anunțat un plan pentru reducerea costurilor fixe cu peste doua milioane de euro pe parcursul a trei ani. Intre masuri insa se numara suspendarea proiectelor in Romania și Maroc și ajustarea cu 4.600 de posturi in Franța și peste 10.000 de posturi in restul lumii! Imi doresc…

- Renault suspenda proiectele de crestere a capacitatii de productie in Romania si Maroc. Grupul francez concediaza 15.000 de angajati la nivel mondial și inchide fabrici UPDATE Grupul Renault a anuntat, vineri, suspendarea proiectelor de crestere a capacitatii de productie in Romania si Maroc, ca parte…

- Armata rusa reduce anvergura exercitiilor sale pe perioada pandemiei de COVID-19 si nu planifica organizarea unor manevre in apropierea liniei de frontiera cu tari membre ale NATO, a anuntat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa RIA Novosti in pagina sa electronica,…

- Criza COVID-19 a marit cheltuielile si a scazut veniturile pentru bugetul de stat, asa ca nevoie de finantare pot fi acoperite prin imprumuturi de cel putin 26 miliarde de euro, scrie Ziarul Financiar, anunța MEDIAFAX.Ministerul Finantelor a imprumutat in primele luni ale anului 4,9 miliarde…

- Milioane de postari false referitoare la noul coronavirus circula, in aceste zile, pe platformele de social media din lume, conform celor mai recente date ale Comisiei Europene, in conditiile in care Rusia desfasoara, in aceasta perioada, o ampla activitate de dezinformare impotriva tarilor din UE,…

- Corona Brașov este prima victima, oficiala, a pandemiei de COVID-19, sportivii și angajații clubului fiind inștiințați ca li s-au desfacut contractele de munca pe motiv de forța majora. Acuze, dar și speranțe, dupa ședința de marți dimineața! Pandemia de coronavirus a deschis cutia Pandorei in sportul…

- Federatia Romana de Scrima a anuntat, vineri, ca sportivilor romani care au participat in aceasta luna la Cupa Mondiala de spada de la Budapesta li s-a cerut sa se autoizoleze la domiciliu si sa fie testati pentru depistarea Covid-19. Anunțul a fost facut dupa ce unii concurenti sud-coreeni si chinezi…

- Ucraina a confirmat primul caz de Covid-19, care a fost inregistrat in regiunea Cernauti, potrivit unian.net.Potrivit autoritaților, virusul a fost confirmat la un barbat care s-a intors din Italia. Acesta a zburat cu avionul in Romania, iar in Ucraina a venit cu o mașina.