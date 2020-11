Stiri pe aceeasi tema

- Se suspenda depurerea cererilor in programul ldquo;Respect" din cauza numarului mare de persoanele infectate cu Covid 19 la nivelul municipiului Constanta.Ulterior cererile se vor depune online, prin posta, la sediu sau se pot descarca de pe site ul institutiei mentionate mai jos. In baza art. 10 din…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, Memorandumul pentru acordarea unui ajutor de stat companiilor din HoReCa, industria ospitalitatii si agentiilor de turism. Firmele afectate vor primi 20% din pierderea suferita in 2020, fata de cifra de afaceri din 2019. Pentru acordarea ajutorului, va fi solicitat…

- Guvernul pregateste hotararea privind prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile si nu doreste sa ia masuri care sa instituie alte restrictii, a declarat, luni, prim-ministrul Ludovic Orban, potrivit Agerpres.Intrebat despre posibila carantinare a Municipiului București, ajuns la o rata de…

- Medicul de la Floreasca susține necesitatea adoptarii unor masuri anti-Covid mai stricte, in contextul in care este evident ca cele instituite acum doua saptamani nu au ajutat la reducerea numarului infectarilor. "Din pacate, situația devine din ce in ce mai ingrijoratoare. Daca discutam de…

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, joi, la Constanta, despre declaratiile Gabrielei Firea care a mentionat ca seful Executivului va fi chemat in Parlament pentru a da explicatii despre buget. "Doamna Firea a pierdut alegerile pentru Primaria Capitalei si sfatul pe care i l-am dat astazi…

- Hotelurile si pensiunile din municipiul Sfantu Gheorghe afectate de pandemie, dar si firmele care anul acesta au avut pierderi de cel putin 15% fata de anul trecut, pot primi o finantare de maximum 50.000 de euro printr-un program de minimis finantat de Consiliul local municipal ce vizeaza redresarea…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a anuntat, vineri, ca Gabriela Firea va avea "toata sustinerea partidului in toate acțiunile" si ca va apara bucurestenii "de orice posibil abuz al lui Nicușor Dan și al aliaților sai". De asemenea, presedintele Camerei Deputatilor a amintit ca Nicusor Dan si Ludovic…

- Gabriela Firea vine cu noi exemple de realizari din cei 4 ani de mandat de primar la Bucureștiului, cu mai puțin de o luna inainte de alegerile locale. Firea acuza Guvernul ca nu a finalizat Centura Ocolitoare, Bucureștiul fiind singura capitala din UE fara o astfel de autostrada.Primarul…