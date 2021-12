Stiri pe aceeasi tema

- Guvernanții vor sa creasca salariile romanilor. Și-au propus sa inceapa cu unii bugetari. Salariile personalului auxiliar din sanatate, cum sunt asistentele și brancardierii, ar putea crește anul viitor, a anunțat ministrul Finanțelor, Adrian Caciu. Guvernul analizeaza și situațiile din alte sisteme,…

- „Astazi avem cateva vesti bune. Rectificarea bugetara, atat pe bugetul asigurarilor sociale de stat, mult asteptata de altfel pentru seniorii nostrii, pentru pensionari a fost adoptata si rectificarea aferenta bugetului de stat la fel a fost adoptata. In contextul in care am mentinut tinta de deficit…

- Guvernul va subventiona o parte din gigacalorie, dar in baza unor principii de alocare clar stabilite, a anunțat prim-ministrul interimar, Florin Citu, la intalnirea in sistem videoconferinta cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania. Potrivit lui Cițu, nu se vor plati amenzi și nici restanțe.…

- Uniunea Europeana va avea o reactie „ferma” la decizia Tribunalului constitutional din Polonia, care a constatat incompatibilitati in raport cu Tratatele comunitare, afirma Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate. „Raspunsul va fi ferm. Trebuie…

- Numai luna trecuta, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a sanctionat 38 de companii din energie pentru majorari de tarife peste valorile din contracte. Informatia a fost facuta publica de pesedintele institutiei, Claudiu Dolod, audiat ieri in comisia parlamentara de ancheta privind…

- Prin intermediul unei Ordonanțe de Urgența adoptata de Guvern la propunerea Ministerului de Finanțe, Ordonanța care vine in completarea Legii Post-ul Guvernul a stabilit cat poate suporta statul din asigurarile companiei City Insurance apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Premierul Florin Cițu a spus miercuri ca Guvernul pregatește doua Ordonanțe de Urgența, care se afla la avizare și la Consiliul Concurenței, pentru cazul in care se ajunge la falimentul City Insurance, liderul pieței RCA, cu peste 3 milioane de clienți. O ordonanța se refera la prețurile RCA, iar…