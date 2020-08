Stiri pe aceeasi tema

- CORNEREVA – Din cele zece proiecte aprobate si implementate, unele sunt in lucru, altele abia au ajuns in faza de executie, dar e bine ca s-a trecut de procedurile anevoioase care taraganeaza majoritatea proiectelor, nu doar aici, in toata tara! Aminteam in 2019 despre cele zece proiecte menite sa aduca…

- ​Pietele au fost bune cu noi în ultima perioada, însa nu trebuie sa le testam limitele ● ​Cum ar putea fi deschise restaurantele si barurile în interior în conditii de maxima siguranta ● Deși 12.700 de pacienți au raportat mita din spitale, Ministerul Sanatații îngreuneaza…

- "Nu vom ajunge la FMI. Am reusit sa finantam acest deficit, ceea ce va spun ca este o premiera si pentru Romania in ultimii 30 de ani, dar si pentru multe economii din lumea asta, fara sa cerem ajutor. Va garantez ca nu vom cere in 2020 ajutor de la FMI", a afirmat Florin Citu, la B1 TV. Totodata, ministrul…

- Abraham Morgenstern, Cristian Rizea sau Puiu Popoviciu ar putea fi aduși in curand in Romania, a dat asigurari Catalin Predoiu. Aflat in studioul Realitatea Plus, ministrul Justiției a inventariat fazele in care se afla procedurile de extradare pe numele unor condamnați celebrii care au fugit din…

- Caz șocant cu semne mari de întrebare: petrolistul anunțat ca rapit în Libia în 2018 și revenit recent în România - condamnat anul trecut. Declarat decedat. Documente secrete MAE ●​ Gelu Diaconu, fost șef ANAF:"Executia bugetara arata fara dubii degringolada finantelor…

- Ministerul Educației a scos la licitație mai multe contracte de lucrari pentru execuția unor gradinițe. In primul caz este vorba de o gradinița cu program normal cu doua sali de grupa, care va fi construita la Zam. Valoarea acestei investiții este de 911.088 lei. Alte doua gradinițe vor fi…

- Cristian Popa, membru al Consiliului de administratie BNR, susține ca recentul raport al secției economice din cadrul Academiei Romane care susține, printre altele, naționalizarea pilonului II de pensii, introducerea impozitului progresiv și taxarea giganților americani Google, Facebook și Apple, cuprinde…

- Discuția a vizat Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 revizuit și Planul de redresare economica, propuse recent de catre Comisia Europeana. "Președintele Klaus Iohannis a prezentat obiectivele principale ale Romaniei in procesul de negociere privind pachetul de propuneri al Comisiei Europene…