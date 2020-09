Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca decizia PSD, din Parlament, de a crește pensiile cu 40% și nu cu 14%, așa cum a aprobat Guvernul, este un atentat la siguranța economica a Romaniei și va crește deficitul bugetar al țarii la 15%.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi, in ultimele…

- Fostul ministrul al Finanțelor, Eugen Teodorovici, a postat pe pagina sa de Facebook o reacție cu privire la documentul prezentat marți de catre Florin Cițu. Acesta este de parere ca nota de informare din document nu acopera incompetența actualului Guvern. In acest context, fostul ministrul al Finanțelor, Eugen…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a afirmat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca a fost aprobata rectificarea bugetara anuala. „Facem rectificarea bugetara dupa ce avem executia bugetara la 6 luni de zile. La aceasta rectificare bugetara am luat in calcul cateva elemente. Pentru noi…

- Deficitul bugetar va fi mai mare decat tinta pe care si-a asumat-o Guvernul, de 8,6% din PIB, a declarat economistul sef al Raiffeisen Bank si fost presedinte al Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, mentionand ca va reevalua estimarea la 9,5%.

- Cițu: Jumatate din deficitul bugetar din 2020 reprezinta costul crizei economice, generat de cresterea cheltuielilor cu sanatatea si reducere a semnificativa a veniturilor bugetare Jumatate din deficitul bugetar din 2020 reprezinta costul crizei economice, a anuntat ministrul Finantelor, Florin Citu.…

- Evoluția numarului de infectari din Statele Unite, unde peste 1% din populație a fost infectata, dar și creșterea apetitului pentru risc, in condițiile in care Europa da semne de redresare a economiei in forma de „V”, la fel ca și cea din China, a permis monedelor de la marginea zonei euro sa se aprecieze.…