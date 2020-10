Stiri pe aceeasi tema

- Fotbaliștii echipei naționale a Romaniei au ajuns marți seara, la Reykjavik, pentru meciul cu reprezentativa Islandei, semifinala barajului pentru Euro 2020, ce va avea loc joi, de la 21:45 (Pro TV).Delegația a fost preluata direct de la scara avionului de doua autocare (respectand distanțarea in spații…

- Șapte țari din Uniunea Europeana – Spania, Romania, Bulgaria, Croația, Ungaria, Cehia și Malta – se confrunta cu o evoluție a epidemiei de Covid-19 care starnește o „mare ingrijorare” și cu riscuri crescute de mortalitate, a afirmat ieri Centrul European de prevenție și control al bolilor (ECDC), citat…

- Noua state membre ale Uniunii Europene, printre care si Romania, extrag lignit, numit si carbune brun, pentru producerea de energie electrica si termica, informeaza Oficiul European de Statistica (Eurostat). Germania produce aproximativ 45% din productia totala de lignit a UE in 2018, urmata de Polonia…

- Dezvoltatorul imobiliar Nepi Rockcastle vrea sa ofere un pret pentru terenul de la Romexpo, pe care statul roman vrea sa-l doneze Camerei de Comerț Dezvoltatorul imobiliar Nepi Rockcastle este interesat sa participe la o licitatie publica de selectie a investitorului pentru dezvoltarea proiectului de…

- Eurostat: Cresterea preturilor productiei industriale in Romania, sub media UE, in iulie Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in iulie 2020, comparativ cu luna precedenta, o crestere de 0,4% in UE si un avans de 0,6% in zona euro, arata datele publicate, miercuri, de Eurostat.…

- Sigur ca cifrele din China sunt manipulate de propaganda Beijingului, dar chiar și luand in calcul acest factor, situația Romaniei tot este ingrijoratoare, pentru ca avem o populație de 70 de ori mai mica decat a țarii unde de unde a plecat noul coronavirus.Inca de la inceputul pandemiei, Libertatea…

- Romania a exportat, in primele cinci luni din 2020, cereale in suma de 1,138 miliarde de euro, cu 30,1% mai mult comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, relateaza Agerpres. Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat…

- Specialiștii in sanatate au publicat o prognoza ingrijoratoare privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, conform datelor, am putea avea pana pe 8 septembrie peste 2.800 de cazuri noi pe zi, iar numarul deceselor zilnice provocate de COVID-19 ar putea depași 70, noteaza Digi 24.Analiza…