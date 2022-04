Stiri pe aceeasi tema

- Vesti nu tocmai bune din zona de razboi politic de pe Bahlui, stimati telespectatori, vesti care arata, precum spune si vorba din batrani, ca o belea mare nu vine niciodata singura, sau ca acestea se trag una pe alta. Printre exponentii politichiei din targ umbla vorba ca, in ultimele zile, cel mai…

- Sute de tineri cu idei de afaceri inovative s-au intrecut, la Universitatea Politehnica din București, dar și in Iași și Sibiu, pentru un loc intr-un program care ii ajuta sa dezvolte un prototip.

- In ziua in care cei de la PNL Iasi au arborat pe langa lege steagul unui alt stat in fata sediului din Podu Ros, cei de la PSD s-au dat si ei in stamba cu mesaje antioccidentale. La sfarsitul saptamanii trecute, puteai crede ca Ucraina si-a deschis consulat in Podu Ros sau ca presedintele ori premierul…

- Maratonul de Business de la Suceava, Botoșani și Iași a fost amanat. Evenimentul organizat de Camera Franceza de Comerț și Industrie in Romania și Agenția Consulara a Franței la Iași, in parteneriat cu Alianța Franceza din Suceava, era anunțat pentru perioada 14-17 martie. La Maratonul de Business urma…

- Va enerveaza prea mult zilele astea Putin, Lavrov sau siberianul ala cu cascheta, Shoygu? Ei bine, haidati atuncea sa va spunem una ca sa va enerveze si unul de-al nostru cu cascheta, de aici de la Iasi, basca unul pe care-l platim binisor din impozitele noastre ca sa poarte cascheta smechereste pe-o…

- O postare pe pagina de facebook i-a adus episcopului Ambrozie sute de comentarii negative, comentarii firești, in condițiile in care inalta fața bisericeasca susține ca ”Ucraina are ceea ce istoria i-a rezervat” și ca ”nu a fost și nici nu va fi un stat prieten cu Romania!” In toamna anului trecut,…

- Primul IFN cu capital privat dedicat exclusiv operatorilor economici cu impact social din Romania a mobilizat aproape integral capitalul necesar inregistrarii. 112 persoane fizice si juridice au decis deja sa intre in actionariatul AFIN IFN SA. In luna martie initiatorii AFIN vor organiza doua intalniri…

- Dupa scandalul recent de la Bucuresti in urma caruia zeci de politisti au ajuns sa fie cercetati ca prea aveau declaratiile de avere pline de castiguri la pariuri sportive si alte jocuri de noroc legale, auzim ca si in unele zone din Iasi au aparut emotii juridice de aceeasi natura. Daca nu ati fost…