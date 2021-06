Stiri pe aceeasi tema

- Prima ambarcatiune 100% electrica, cu zero emisii, care colecteaza deseuri din apa a fost pusa in miscare, sambata, de Ziua Mediului, intr-o actiune de ecologizare a lacului Tarlung - Sacele, din judetul Brasov, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, conform…

- Medicul Alexandru Rafila a explicat luni seara ce se intampla, de fapt, cu tulpina indiana existenta in Romania. Identificarea mai multor persoane pozitivate cu aceasta tulpina, in Brașov, a reprezentat un motiv real de ingrijorare pentru medici și autoritați. Dupa o scurta perioada de analiza, președintele…

- Trei romani, proprietari de restaurante in Romania, Italia si Marea Britanie, povestesc in oglinda pentru „Adevarul”, cum si in ce masura au reusit sa se descurce in ultimul an si cat de mult au fost afectati de criza.

- Nicolae Noica, fost ministru al Lucrarilor Publice și director general la Bibliotecii Academiei Romane, a dezvaluit in cadrul unui interviu pentru Grupul pentru Promovarea Infrastructurii, ca Romania avea inca din perioada interbelica, respectiv din anul 1938, un plan al autostrazilor. In același timp,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de astazi, printr-o hotarare, integrarea in cadrul Institutului National de Cercetare „Cantacuzino” a Centrului de Cercetari Stiintifice Medico-Militare si preluarea obiectivelor specifice detinute de acesta. „Criza generata de aparitia pandemiei cu virusul SARS-CoV2…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri, printr-o hotarare, integrarea in cadrul Institutului National de Cercetare "Cantacuzino" a Centrului de Cercetari Stiintifice Medico-Militare si preluarea obiectivelor specifice detinute de acesta. "Criza generata de aparitia pandemiei…

- ​​Cum s-a furat startul în etapa a III-a de vaccinare. „Mi-am sunat și prietenii sa se programeze” ● Cum poți afla ce tip de vaccin e disponibil în fiecare centru de vaccinare din România. Datele sunt actualizate în timp real ● De pe scena în cimitir. Cum a…

- Pe 14 martie 2020 președintele Romaniei Klaus Iohannis anunța ca țara va intra in lockdown. Doua zile mai tarziu, in data de 16 martie 2020, in Romania intra in vigoare starea de urgența. A fost pentru prima data din 1990 cand in țara noastra era decretata starea de urgența. „Pentru a face posibila…