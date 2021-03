Stiri pe aceeasi tema

- Cazul incurcarii corpurilor a doua persoane decedate, care s-a produs in ianuarie la Institutul Național de Medicina Legala (INML) din Capitala, este unul cu consecințe iremediabile. In timp ce aștepta repatrierea și organiza funeraliile, familia din Franța a aflat ca ruda decedata fusese deja incinerata…

- CHIȘINAU, 11 feb – Sputnik. Occidentul nu are niciun drept moral sa dicteze Belarusului cum trebuie sa traiasca, a declarat președintele țarii, Aleksandr Lukașenko, in discursul rostit la Adunarea Naționala a Republicii Belarus. © Sputnik / Нина ПадалкоDe ce sancțiunile UE nu impiedica NATO sa repare…

- Anunțul a fost facut miercuri de autoritațile elvețiene, intr-un moment in care mai multe state UE decid, unul dupa celalalt, sa nu foloseasca vaccinul AstraZeneca pentru persoanele de peste 65 de ani. Elveția a decis sa nu autorizeze momentan vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford și compania anglo-suedeza…

- Noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie a provocat 10% din cazurile de imbolnaviri din Franța. Varianta britanica de coronavirus s-a raspandit rapid in Franța. Primul caz de infectare cu noua tulpina a fost depistat pe 26 decembrie. Autoritațile franceze iau in calcul instituirea unui nou lockdown.…

- Doua coloane de camioane s-au format, azi, la Punctele de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II (autostrada pan-europeana) si Varsand (DN 79A), soferii asteptand chiar și cateva ore pentru efectuarea formalitatilor de intrare in Ungaria, scrie agerpres . Potrivit aplicatiei online a Politiei de Frontiera…

- Peste 20 de mii de vaccinari anti-Covid in fiecare zi, in peste 300 de centre din tara. Asta ar urma sa se intample de maine. Dupa cateva zile de pauza, oficialii spun ca aproape toate unitatile de vaccinare din judete incep activitatea de luni dimineata. In plus, se pregateste si a doua etapa de vaccinare,…

- Zeci de colete pe care trebuiau sa le primeasca de sarbatori romanii și moldovenii din Franța, trimise de acasa, din Republica Moldova, dar și Romania au fost distruse de catre poliția locala franceza, potrivit Adevarul.Mai exact, aproape 1,2 tone de alimente și 250 de litri de alcool au fost distruse…

- Autoritațile din Austria au actualizat condițiile de intrare pe teritoriul țarii, in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Masurile vor intra in vigoare de sambata, 19 decembrie și se vor aplica pe o perioada nedeterminata. Potrivit MAE, persoanele care calatoresc in Austria, inclusiv din Romania,…