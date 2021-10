Stiri pe aceeasi tema

- Guvernarea cu USR devine imposibila dupa ce foștii parteneri vor vota moțiunea de cenzura, a declarat, luni, premierul Florin Cițu, care precizeaza ca „toate scenariile sunt pe masa”. Despre liberalii care vor vota moțiunea, exista riscul excluderii. Președintele PNL, Florin Cițu, a fost intrebat, luni,…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat luni ca toti parlamentarii USR vor fi prezenti în sala si vor vota marti motiunea de cenzura initiata de PSD, însa a mentionat ca nu s-a luat decizia în partid daca votul va fi la vedere sau nu.Declarația vinde dupa ce, luni, prim-vicepresedintele…

- Președintele PNL Florin Cițu a spus ca daca moțiunea de cenzura va trece maine, toate scenariile sunt pe masa. „In primul rand, daca maine va trece aceasta moțiune de cenzura, toate scenariile sunt pe masa. Ma voi uita catre aceasta noua coaliție condusa de PSD, USR, AUR daca are un plan.…

- Gheorghe Flutur a transmis in discursul sau la congresul PNL ca, in opinia sa motiunea de cenzura a fost folosita impotriva adversarului politic in contextul alegerilor pentru sefia PNL, cursa in care s-au inscris premierul Florin Citu si actualul presedinte al PNL Ludovic Orban. Liderul le-a transmis…

- Florin Cițu a declarat intr-o conferința: ”Despre plafonare versus compensare. S-ar putea sa fie ambele, s-ar putea sa fie doar compensare. Am inceput cu o analiza pentru a ințelege exact ce s-a intamplat. Eu spun ca a fost o liberalizare care a venit prea tarziu și intr-un moment in care prețurile…

- Executivul va sesiza Curtea Constitutionala pentru conflict intre Guvern si Parlament pe tema motiunii de cenzura, a anuntat premierul Florin Citu, miercuri, la finalul BPN al PNL. Știre in curs de actualizare The post Citu: Guvernul va sesiza CCR pentru conflict cu Parlamentul pe tema motiunii de…

- Zi cu miza majora în ecuația crizei politice de la București. Președintele Klaus Iohannis i-a chemat la o discuție pe liderii USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, ai caror miniștri au anunțat ca își depun astazi demisiile. Pe frontul din Parlament, moțiunea USR-PLUS și AUR așteapta prezentarea…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarta ca desi exista un risc major de adoptare a motiunii de cenzura, avand in vedere numarul mare de parlamentari care sustin acest demers, PNL va apara actualul Guvern al Romaniei. ”Trebuie sa fie pregatit (premierul Florin…