Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea pretului la gaze naturale si la energie nu reprezinta o solutie, deoarece presupune alungarea investitorilor sau amanarea unor investitii precum cele din Marea Neagra, a declarat, miercuri seara, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Parerea mea de principiu o mentin, am spus-o…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova (CC) a examinat astazi sesizarea nr. 220a din 26 decembrie, 2020, depusa de ex-deputatul Platformei Demnitate și Adevar (Platforma DA), Dinu Plingau. CC s-a pronunțat in favoarea autorului, transmite Noi.md. Sesizarea viza modificarile aduse de majoritatea…

- Varianta plafonarii prețurilor, propusa de mulți specialiști, nu este agreata de companii, care spun ca prețurile energie pe burse a explodat. Nici legea consumatorului vulnerabil nu pare sa rezolve problema, pentru ca sunt puțini romani care vor beneficia de facturi mai mici, in schimb va dispara subvenția…

- Legea consumatorului vulnerabil nu va rezolva problema romanilor care nu mai fac fața la plata facturilor. Declarația ii aparține Liei Olguța Vasilescu. "Nu rezolva, poți sa spui ca ajuta un pic consumatorul vulnerabil. Trebuie sa pastreze obligatoriu subvenția și sa vina cu plafonarea prețurilor la…

- Conform proiectului de ordonanta privind rectificarea bugetara publicat vineri seara de Ministerul Finantelor Publice, se majoreaza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 1.296,8 milioane lei. Din acesti bani, 2,6 milioane lei se aloca pentru…

- Nicușor Dan a declarat joi, in legatura cu problema șobolanilor, faptul ca s-a acționat doar in parcurile care sunt in subordinea municipiului București, nu și in cele care sunt in subordinea primariilor de sector. Primarul general al Capitalei a spus, despre tanarul mușcat de un șobolan, ca este un…

- Vlad Voiculescu, președintele USR-PLUS, cere suspendarea unor concursuri pentru funcții de conducere in Primaria Capitalei pe motiv ca ar fi dedicate inclusiv unor lideri liberali. In replica, președintele PNL București susține ca e dreptul oricui sa participe la un concurs. „USR PLUS i-a solicitat…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea legii pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din Romania.…