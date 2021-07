Stiri pe aceeasi tema

- Deși primarul Clotilde Armand s-a plans de tarifele ridicate ale Romprest Service și a cerut rezilierea contractului, noul operator de salubritate adus sa ridice gunoiul din Sectorul 1 o face la prețuri mult mai mari. In plus, firma care a obținut contractul este una controversata, ce ar fi avut in…

- Fost candidat la Primaria Sectorului 1, Ioana Constantin, lanseaza acuzații grave la adresa primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, dupa ce a vazut noul contract cu firma de salubritate. Ioana Constantin susține ca incercarea primarului de a-și face imagine va insemna un cost uriaș pentru oamenii…

- Situatia din Sectorul 1 va trebui rezolvata, pana la urma, de firma de salubritate si de Prefectura, pentru ca este inadmisibil ca luni de zile de avem gunoaie pe strada, a atentionat joi ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, intr-o conferinta de presa. "Situatia din Sectorul 1…

- Rareș Bogdan a subliniat ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, trebuie sa explice public modul in care au fost atribuite contractele.Europarlamentarul a explicat insa ca fondurile din PNNR nu se adreseaza doar instituțiilor publice, ci și companiilor private. ”O buna parte din PNRR se refera la ”green…

- Capitolul Energie din Planul Național de Redresare și Reziliența prevede doua proiecte pilot care sa demonstreze fezabilitatea economica și tehnica a hidrogenului, ambele urmand sa fie derulate cu compania romaneasca privata GSP Power, unul in Constanța, iar celalalt in Mehedinți, județul de baștina…

- Grupul Veolia precizeaza ca nu activeaza pe piata de salubritate din Romania si declina orice posibilitate de a furniza astfel de servicii pe piata locala. Precizarea vine in contextul informatiilor potrivit carora primarul Sectorului 1 Clotilde Armand ar intentiona sa inlocuiasca actuala firma care…

- Prefectul Capitalei amana sa ia o decizie daca e de acord sau nu ca Sectorul 1 sa intre in stare de alerta din motive sanitare, iar scandalul dintre primarul Clotilde Armand si firma de salubritate ia amploare si se transforma intr-un razboi al acuzatiilor.

- Retailerul scandinav JYSK Romania a anuntat joi ca a ajuns la 100 de magazine in Romania, odata cu deschiderea unui nou magazin in Constanta, si vrea sa dubleze numarul de unitati, conform news.ro ”La 14 ani de cand a intrat pe piata din Romania, JYSK marcheaza un moment important in activitatea…