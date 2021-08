Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Nasaud vrea sa reinvie un ansamblu folcloric inființat in 1963. Astfel, incepand de astazi le da posibilitatea tinerilor și elevilor sa invețe sa cante la chitara, vioara, orga, acordeon și contrabas. Ce au aceștia de facut? Doar sa se inscrie la cursurile organizate și sa puna umarul la reinvierea…

- Comisia Europeana (CE) a decis, joi, deschiderea formala a procedurii de infringement pentru 24 de state, intre care si Romania, pentru nealinierea mai multor dispozitii nationale la Directiva privind detasarea lucratorilor (2014/67/UE), informeaza un comunicat de presa al CE. Executivul comunitar a…

- „Mecanismul de Redresare si Rezilienta intra in linie dreapta! Parlamentele nationale au intrat in vacanta, dar la nivel european, munca este in toi pe Mecanismul de Redresare si Rezilienta. Ieri am avut, in cadrul grupului de lucru al Parlamentului European din care fac parte, a 11-a intalnire privind…

- Mulți romani care locuiesc la oraș s-au gandit in timpul pandemiei sa se mute la țara. Astfel, 59% dintre romanii din urban intervievati spun ca pandemia le-a influentat sau le-a schimbat opinia privind perspectiva de a locui la tara. Potrivit studiului Digitalizarea Europei, comandat de Vodafone Institute…

- Aproape doua treimi dintre romanii (62%) care locuiesc in mediul urban viseaza sa se mute la tara, in urmatorii doi ani, dar conditia numarul unu pentru a face acest pas este o conexiune buna la internet, reiese din rezultatele sondajului Digitalizarea Europei al Vodafone Institute, publicat miercuri…

- Organizațiile de mediu din mai multe țari dni Europa Centrala și de Est, printre care și România, au trimis reprezentanților Consiliului Uniunii Europene o declarație comuna prin care se opun reintroducerii proiectelor pe baza de gazelor fosile ca Proiecte de interes comun. Scrisoarea vine dupa…

- Nationala de volei feminin a Romaniei va intalni reprezentativele Turciei, Olandei, Ucrainei, Finlandei si Suediei in grupa D a Campionatului European, gazduita de BT Arena din Cluj-Napoca, intre 18-25 august. Componenta celorlalte trei grupe este: Grupa A: Serbia, Azerbaidjan, Rusia,…

