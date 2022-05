Stiri pe aceeasi tema

- "Va exista o schimbare a conducerii Federației Ruse. Procesul deja a inceput și se fac progrese bune in acest sens", a afirmat oficialul de la Kiev.Intrebat daca se refera la faptul ca o lovitura de stat in Rusia este iminenta, acesta a raspuns: "Da, au inceput deja demersurile și nimeni nu mai poate…

- „Ai o opinie personala?” este intrebat un cetatean sovietic de catre un reporter care voia sa stie ce parerea are tovarasul Ivan despre perestroika lui Gorbaciov. Da – raspune Ivan Ivanovici – am o opinie personala, dar nu sunt de cord cu ea.” Pana la „operatiunea speciala” a lui Putin credeam ca este…

- "Razboiul din Ucraina, pornit in mod ilegal de Rusia, a creat multe probleme in vecinatate, legate nu doar de provocarile de securitate din regiune, pentru securitatea europeana si euroatlantica, ci si pentru tarile vecine Ucrainei, iar Republica Moldova a trebuit sa faca fata unui numar mare de refugiati",…

- Razboiul din Ucraina a facut ca sute de mii de refugiați sa vina in Romania și unii dintre ei chiar sa ramana. Oarecum surprinzator au aparut și multe oferte de munca pentru refugiații ucraineni, unii chiar alegand sa mearga la munca. Dar aceste locuri de munca erau libere și pana la venirea ucrainenilor,…

- In contextul noilor negocieri dintre Rusia și Ucraina așteptate sa aiba loc astazi, ministrul rus de externe spune ca daca ar fi sa aiba loc un al treilea razboi mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv.Razboiul de la granița cu Romania evolueaza de la ora la ora. Rușii susțin ca…

- “Asociația Municipiilor din Romania condamna și respinge in mod categoric agresiunea militara a președintelui Putin asupra Ucrainei. Asociația Municipiilor din Romania considera ca impactul provocat de conflictul armat dintre Federația Rusa și Ucraina, va avea multiple efecte negative asupra dezvoltarii…

- Aproape 90 de ucraineni, majoritatea femei și copii, au ajuns in comuna Rodna, județul Bistrița-Nasaud, sub coordonarea Andreei Seni, cea care conduce o asociație ce promoveaza cultura și istoria din Rodna, insa acum s-a transformat in asociație de sprijin umanitar. Au inceput prin a aduce cateva persoane,…

- Putin invita vecinii Ucrainei sa se serveasca și ei din teritoriul vecinului lor. El a spus in lungul sau discurs care a precedat recunoașterea oficiala a celor doua republici din Donbas ca Ucraina e un stat artificial creat din teritorii alipite de Stalin de la Rusia, Romania, Ungaria și Polonia.…