- Percheziții de amploare pe Aeroportul Internațional Chișinau intr-un dosar dosar de corupție. Conform primelor informații, ofițerii cereau bani pentru a permite incalcarea regulilor anti-Covid la imbarcarea in avioane. Miercuri dimineața, ofițeri CNA și SIS au descins cu mai multe percheziții la Aeroportul…

- Ritmul imbolnavirilor de Covid-19 in județul Suceava și numarul tot mai mare de pacienți cu forme medii și grave de boala il ingrijoreaza pe managerul Spitalului Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava, dr. Alexandru Calancea. Acesta a declarat, vineri, ca deja trei spitale din ...

- Protestatarii au vrut sa patrunda in cladirea unde se afla sediul Agentiei de Reglementare a Medicamentelor si Produselor de Sanatate (MHRA), in cartierul Canary Wharf. MHRA este instituția care aproba vaccinurile. Pentru a-i impiedica pe manifestanții violenți sa ia cu asalt cladirea, in zona au fost…

- Ministrul Afacerilor Externe de la București, Bogdan Aurescu, va efectua astazi o vizita de lucru la Chișinau, in fruntea unei delegații oficiale. Șeful diplomației romane va avea o intrevedere cu președinta Maia Sandu, iar dupa discuții cei doi oficiali vor face declarații pentru presa. Astazi la Chișinau…

- In ziua de 13 Iulie 2021 la ora 02:51:16 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 112km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km S de Bacau, 93km E de Brasov, 104km V de Galati, 109km NV de Braila,…

- Inca doua persoane infectate cu varianta Delta a coronavirusului SARS-COV2 au murit. Este vorba despre doi barbați din Bacau, care nu erau vaccinați impotriva COVID-19. Ambii fusesera in Finlanda. „Conform informațiilor primite in urma cu puțin timp de la INSP, alte doua decese au fost inregistrate…

- In capitala ar putea fi introduse sau scoase unele restricții in legatura cu situația pandemica. Șeful adjunct al Direcției generala asistența sociala și sanatate, Boris Gilca, a declarat astazi ca in curand va fi convocata ședința Comisie de Sanatate locala pentru a examina situația Covid și eventual,…