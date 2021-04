Stiri pe aceeasi tema

- „Lucurile in Romania au derapat. Managementul trebuie sa fie in balans cu sindicatul, insa la noi s-a ajuns la negocieri sindicat-sindicat. Orice creștere de orice fel era buna, iar ei, in pandemie, și-au majorat salariile cu 18%. Nu exista nimeni care sa-i verifice. Rețeaua metroului din Bucuresti…

- Asistam la o scumpire generala a materiilor prime nemaiintalnita in ultimii 50 de ani, iar impactul se resimte și in zona industriala a Bistriței. Scumpirea materiei prime pune in pericol producatorii care, teoretic și practic, prospera pe cheltuiala consumatorilor. In consecința, prețurile materiilor…

- Șeful secției de traumatologie și ortopedie a spitalului din Omsk a „decedat prematur” dupa un accident vascular cerebral produs in decembrie 2020, conform RFI Romania . La inceputul lunii februarie, un coleg de al acestuia a murit la fel de neașteptat. Spitalul din Omsk, unde a fost tratat Aleksei…

- Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, se arata nemultumit ca functia de prefect Cluj a revenit celor de la UDMR. Liberalul ii numeste pe liderii PNL „incompetenti”, spunand ca aceasta conducere nu il mai reprezinta.

- Inspectorii Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorilor impreuna cu reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Gorj vor controla comertul online cu etnobotanice. Conducerea OJPC Gorj considera ca acest comert trebuie supravegheat mult...

- Apele Romane anunta ca cel mai mare proiect de infrastructura derulat de Romania ar putea fi stopat in cel mai scurt timp. DNA a cerut ca nicio ambarcatiune sa nu mai ajunga in zona Mamaia.

- Inginerul din reportajul Recorder, Gabriel Musteața, a fost dat afara de la ”Apele Romane”, dupa ce a refuzat sa fie incadrat pe un alt post, dar acesta fiind doar un interimat. Citește și: Inginerul din reportajul Recorder a ramas fara loc de munca. Șeful numit politic sta pe același scaun/…

- Cotatia petrolului Brent a urcat cu 28 de centi, la 54,58 dolari pe baril, dupa ce a atins in timpul tranzactiilor 54,90 dolari pe baril, nivel care nu a mai fost atins de dinainte de prima carantina pentru Covid-19 din Occident. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA,…