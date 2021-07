Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Stocheci, senator de Argeș al PSD: ”Nu, domnule prim-ministru, Cițu! Romanii nu sunt fericiți. Creșterea preturilor la alimente de baza, medicamente și utilitați este de peste 10%, in timp ce salariile și pensiile au inghețat. Aceasta inseamna MINUS 10% scadere a puterii de cumparare pentru…

- In realitate, acțiunea social democraților nu a trezit nicio emoție publica și nimeni nu și-a facut vreun calcul serios in legatura cu șansele ei reale de reușita. In schimb, replicile și declarațiile din Parlament raman in istorie ca un varf al tupeului pe care politica romaneasca nu l-a cunoscut de…

- ”Eu am tot spus ca a crescut puterea de cumparare in Romania (…) Cred ca luni a fost dat un raport al Comisiei Europene care spune foarte clar ca puterea de cumparare in Romania este mai mare decat in Grecia, Bulgaria, Ungaria, deci, am depsit aceste tari”, a declarat, marti seara, la TVR 1, Florin…

- Am un motiv particular și egoist, care ține de familia mea, de fetele mele - eu vreau ca ele sa traiasca in Romania, spune Emil Boc despre susținerea pentru Flori Cițu la funcția de președinte al PNL. Am un motiv particular și egoist, (...) care ține de familia mea, de fetele mele - eu vreau…

- Deficitul fiscal al Romaniei in 2021 este estimat la 6,8% din PIB, sub tinta stabilita de autoritati, de 7,2% din PIB, precizeaza Fondul Monetar International in concluziile publicate in urma misiunii de evaluare a economiei romanesti. Potrivit documentului publicat de institutia financiara…

- Prim-ministrul Florin Citu a salutat faptul ca Romania inregistreaza pentru a doua oara consecutiv cea mai mare crestere economica trimestriala din Uniunea Europeana, mentionand ca acest lucru inseamna mai multe locuri de munca pentru romani, dar si atractivitate pentru investitorii straini. „Ieri am…

- Gabriel Paun, președintele Agent Green, și consilier onorific al premierului Florin Cițu, spune ca in cazul uciderii ursului Arthur, derogarea „a fost doar o acoperire”. In plus, pentru „extragerea” unui animal, Paun spune ca important este ADN-ul, lucru care in Romania nu este luat in considerare.…

- Minister of European Investments and Projects Cristian Ghinea announced on Monday that Romania will submit the National Recovery and Resilience Plan (PNRR) on May 31. "In the discussion with the President [Klaus Iohannis], with Mr. Orban, with the Prime Minister [Florin Citu] and the two Deputy…