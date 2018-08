Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei sferturi dintre companiile din Romania (71%) intentioneaza sa faca angajari pentru posturi permanente, in timp ce, la nivel de salarizare, acestea sunt dispuse sa ofere, in acest an, cresteri de pana 15% a remuneratiilor angajatilor din vanzari, Resurse Umane, IT, productie si marketing/comunicare,…

- "Eu nu pot sa spun in prezent, nu am nicio abilitare de la Consiliul de Administratie sa spun ca am castigat razboiul. O batalie s-a castigat in sensul ca e clar ca inflatia vine in jos. Mai mult de atat nu va pot spune. Nu ma intrebati. Sunt sanse ca intr-adevar sa nu mai creasca prea mult. Nu pot…

- Romania continua sa aiba una dintre cele mai mici mase salariale din Uniunea Europeana, realitate care explica migrația forței de munca superior calificate. Masa salariala este indicatorul care arata cum se imparte valoarea creata in economie intre munca si capital. Romania este pe antepenultimul loc…

- Media generala a scumpirilor - inflatia - a urcat in luna mai 2018 la 5,4% fata de mai 2017, inregistrand un record al ultimilor 5 ani, iar fata de luna aprilie 2018 cresterea a fost, in mai, de 0,47%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Media generala…

- La nivel national, in luna mai, pretentiile vanzatorilor de locuinte din Romania au continuat sa creasca, potrivit Imobiliare.ro. Astfel, suma medie ceruta pentru apartamentele scoase la vanzare la nivel national (noi si vechi) a ajuns la 1.215 euro pe metru patrat, cu 1,5% peste nivelul consemnat…

- Economia Romaniei arata semne de supraincalzire, și exista riscul ca actuala traiectorie politica sa sporeasca volatilitatea macroeconomica și sa submineze capacitatea de a rezista la socuri, se arata in documentul publicat de Fondul Monetar International (FMI) la sfarsitul consultarilor cu Romania…

- O plimbare la munte s-a incheiat la spital pentru un turist care a vrut sa vada Munții Lotrului. Barbatul, in varsta de 61 de ani, se afla cu un grup de turiști in momentul in care a fost mușcat de o vipera. Salvamontiștii au fost alertați și au plecat imediat in cautarea barbatului, insa misiunea acestora…