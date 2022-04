Mai multe echipaje medicale au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, la un concert organizat in Sectorul 1 al Capitalei, unde mai multi tineri s-au calcat in picioare dupa ce o persoana a pulverizat o substanta iritanta. ISU Bucuresti Ilfov a acordat primul ajutor unui numar de noua tineri, cei mai multi dintre ei minori, care au refuzat transportul la spital. Politia a transmis ca o unitate spitaliceasca din Sectorul 1, a sesizat, tot prin intermediul 112, ca o persoana s-a prezentat la camera de garda acuzand o stare de rau, pe fondul inhalatii unei substante iritante. Cum ne protejam…