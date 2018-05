Stiri pe aceeasi tema

- de Sorin Paslaru (Ziarul Financiar) Duminica, 22 aprilie 2018, ora 8.30, in fata hotelului Ibis Continental din orasul Constanta, cel mai mare port romanesc la Marea Neagra. Kilometrul 0 al litoralului. Jos se desfasoara plaja Modern, cea mai cunoscuta din oras. Aerul limpede…

- In Monitorul Oficial a fost publicata, la inceputul lunii aprilie 2018, decizia prin care Gheorghe Constantin a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore ACROPO la Marea Neagra. Documentul a fost semnat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le promite constantenilor ca aici, la malul marii, va fi construit un nou stadion, de genul celui recent construit la Craiova. Care ar fi prima conditie ce trebuie indeplinita? „E nevoie de solicitarea autoritatilor locale pentru a face un stadion modern la Constanta.…

- Nava Politiei de Frontiera a continuat urmarirea ambarcatiunii suspecte, identificata azi dimineata, cu ajutorul sistemului SCOMAR, la aproximativ 50 mile marine Est fata de Constanta, pana ce aceasta a iesit din Zona Economica Exclusiva a Romaniei. Pe timpul manevrelor de urmarire, politistii de frontiera…

- Ecologistii marini se intreaba daca Marea Neagra va reusi sa supravietuiasca schimbarilor climatice pastrandu-si caracteristicile care o fac unica in lume. Datele puse la dispozitie de cercetatorii de la Institutul de cercetare si Dezvoltare Marina Grigore Antipa din Constanta sunt ingrijoratoare.

- Proiectul plajei pentru persoane cu dizabilitati a fost anulat Proiectul plajei pentru persoane cu dizabilitati de la Constanta a fost anulat de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, anunta organizatia neguvernamentala Centrul de Autism "Marea Neagra", care protesteaza…

- Ca Dobrogea a stat sub dominatie otomana aproape cinci secole stim cu totii sau cel putin asa ar trebui. Ca pamantul dintre Dunare si Marea Neagra este locul in care turcul, tatarul si romanul dar nu numai ei convietuiesc in pace stim, de asemenea. Va propunem o scurta, dar, consideram noi, necesara…

- Prezenta constanta din ultimul an a fortelor militare ale NATO in Romania este un mesaj puternic din partea Aliantei ca Marea Neagra ”va ramane o mare libera”, spune ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell.