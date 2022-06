Sportivii de performanța din țara noastra ar putea primi burse mai mari. In cadrul ședinței de astazi, membrii Comisiei cultura, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media au aprobat raportul pentru un proiect de lege, care prevede acest lucru, transmite Noi.md. Documentul stipuleaza dublarea valorii burselor, care, in prezent, variaza intre 3000 și 25 000 de lei, in funcție de performan