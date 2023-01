Stiri pe aceeasi tema

Preturile petrolului au scazut vineri cu 2,4%, trase in jos de evolutia negativa a burselor la nivel global, din cauza temerilor ca se profileaza o recesiune, dupa ce bancile centrale din Europa si America de Nord au semnalat ca vor continua sa combata agresiv inflatia, transmite Reuters, citat de…

Ucraina a exportat aproape 18,1 milioane de tone de cereale pana acum in sezonul iulie 2022/iunie 2023, in scadere cu 29,6% fata de cele 25,8 milioane de tone livrate peste hotare in acelasi stadiu al sezonului precedent, arata datele publicate de Ministerul Agriculturii transmite Reuters.

Pietele europene de actiuni au incheiat tranzactiile de luni in scadere, investitorii monitorizand tulburarile din China declansate in weekend din cauza restrictiilor legate de Covid-19, transmite Reuters.

Perspectivele economiei mondiale sunt chiar mai sumbre decat cele previzionate luna trecuta, se arata intr-un raport al Fondului Monetar International, care citeaza studii recente privind inrautatirea activitatii economice si a serviciilor, transmite Reuters.

Coreea de Nord a lansat o racheta balistica in largul coastei sale estice, a anuntat miercuri armata sud-coreeana, dar nu au fost disponibile imediat alte detalii, cum ar fi raza de zbor a proiectilului, transmit Yonhap si Reuters.

Dolarul a scazut marti, deoarece randamentele in crestere ale obligatiunilor germane au intarit moneda euro, dar un nivel puternic al indicelui preturilor de consum din SUA, la sfarsitul acestei saptamani, ar putea inversa deprecierea monedei, transmite Reuters.

Numarul de pasageri ai companiilor aeriene ruse a scazut cu 20% in septembrie, fata de anul trecut, deoarece impactul sanctiunilor occidentale continua sa afecteze sectorul aviatiei, transmite Reuters.

Actiunile Tesla au scazut joi cu circa 6%, la o zi dupa ce directorul general Elon Musk a declarat ca este "putin mai greu" pentru producatorul de vehicule electrice sa atraga cerere in fata unei economii globale care slabeste, transmite Reuters, relaetaza News.ro.