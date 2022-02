Stiri pe aceeasi tema

- Contractul futures pentru titeiul Brent cu livrare in aprilie a scazut cu 2,29 dolari, sau cu 2,3%, pana la 96,79 dolari pe baril, dupa ce a urcat in timpul sedintei pana la 101,99 dolari pe baril. Contractul mai activ pentru luna mai a scazut cu 1,72 dolari, sau cu 1,8%, pana la 93,70 dolari pe baril.…

- Pietele au avut toate reactiile predictibile. Indicii bursieri europeni DAX, CAC 40 si FTSE 100 si FTSE MIB au scazut cu aproape 4%. Indicele paneuropean STOXX 600 a scazut cu 3,3%. Pe Wall Street, indicele Dow Jones scade cu 2,5%, S&P 500 cu 1,46%, iar Nasdaq cu 0,64%. Obligatiunile guvernamentale…

- Dolarul a urcat la aproape 81 de ruble rusesti pe unitate, dupa anuntul lui Putin, cel mai scazut nivel al rublei din ultimii doi ani, inainte de a reveni la pragul de 79 de ruble. Grivna ucraineana a scazut insa si mai mult, cu 2,1% fata de rubla. Grivna Ucrainei s-a depreciat cu pana la 1,4%, la 29,1196…

- Bursele europene au incheiat tranzactiile de vineri in scadere puternica, urmand tendinta globala a investitorilor de renuntare la activele riscante, transmite Reuters Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 1,9%, iar cel mai mare declin a fost inregistrat de sectorul resurselor naturale,…

- Actiunile asiatice au inchis aproape de minimele acestui an, iar indicele actiunilor europene a scazut cu 0,5%. Intre timp, randamentele obligatiunilor de trezorerie au atins cele mai scazute niveluri de la inceputul lunii decembrie. “Bancherii centrali au livrat politici ferme pentru sarbatori. Investitiile…

- Bursele au scazut marti la nivel mondial, iar dolarul a atins maximul ultimei saptamani, din cauza incertitudinilor legate de varianta Omicron a coronavirusului si a numeroaselor decizii ale bancilor centrale asteptate in aceasta saptamana, transmite Reuters. In Europa, indicele paneuropean…

- In Europa, indicele paneuropean STOXX 600 a coborat cu 0,84%, DAX al bursei din Frankfurt cu 1,08%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,7%, in timp ce indicele londonez FTSE 100 a pierdut 0,2%. Indicele global MSCI a scazut cu 0,93%. Pe Wall Street, Dow Jones Industrial a coborat cu 0,4%, S&P 500 cu 1,16%,…

- Actiunile au inchis in scadere in Europa, indicele paneuropean STOXX 600 cu 0,6%, DAX al bursei din Frankfurt cu 0,8%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,72%, in timp ce indicele FTSE 100 al bursei din Londra aproape a stagnat. In Statele Unite, Dow Jones Industrial si S&P aproape au stagnat, in timp ce…