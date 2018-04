Stiri pe aceeasi tema

- Washington, 11 apr /Agerpres/ - Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a estimat miercuri, intr-un mesaj pe Twitter, ca relatiile ruso-americane sunt la ora actuala mai proaste ca oricand, chiar mai proaste decat in timpul Razboiului Rece. El afirma, insa, disponibilitatea SUA de a ajuta Rusia…

- Actiunile Amazon a scazut luni cu peste 4% intr-o singura zi, dupa ce presedintele american Donald Trump a atacat din nou retailerul online, cu privire la pretul livrarilor pe care acesta le face prin sistemul postal american si a promis schimbari nespecificate, potrivit Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat vineri ca a discutat cu premierul australian Malcolm Turnbull, cu care pregateste un acord pentru ca Australia sa nu fie afectata de tarifele americane asupra importurilor de aluminiu si otel, informeaza Reuters. "El (Turnbull - n. red.)…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca partile din zidul de frontiera despre care el spune sunt dorite de California nu vor fi construite pana cand nu va fi aprobat intregul zid de la granita sudica, desi oficiali ai statului au declarat ca se opun ferm acestui plan, relateaza Reuters.…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog", informeaza marti AFP, conform agerpres.ro. "Donald Trump a facut campanie pledand pentru non-ingerinta in problemele…

- UPDATE Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin din 2011. Scaderea s-a propagat și pe piețele din Asia și Europa, bursele deschizand ședințele pe pierdere…

- Vicepresedintele american Mike Pence isi incepe sambata turneul in Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor declansate de decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, un turneu pe care trebuia initial sa-l efectueze luna trecuta. Prima oprire…

- Vicepresedintele american Mike Pence incepe sambata cu o vizita in Egipt un turneu in Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor declansate de decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite DPA. In cadrul acestui turneu…