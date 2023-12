Bursele școlare ale elevilor se plătesc vineri 15 decembrie Veste buna pentru elevi! Maine, 15 decembrie, ar trebui sa li se plateasca bursele școlare aferente lunii noiembrie, potrivit termenelor din metodologia de acordare a burselor in acest an școlar. Luna trecuta au primit burse școlare peste 1,28 de milioane de elevi, potrivit datelor oferite de Ministerul Educației. Luna aceasta, numarul beneficiarilor ar putea fi chiar mai mare, fiindca listele elevilor se actualizeaza permanent. De pilda, la secretariatele școlilor pot fi aduse și dosarele pentru bursele sociale medicale, totul depinde de la caz la caz, iar asta inseamna ca numarul elevilor carora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand vor fi virate bursele școale ale elevilor in luna decembrie 2023: Peste 1,2 milioane de copii vor avea mai mulți bani de sarbatori Cand vor fi virate bursele școale ale elevilor in luna decembrie 2023: Peste 1,2 milioane de copii vor avea mai mulți bani de sarbatori Data la care trebuie sa fie…

- Prima plata a burselor din anul școlar 2023-2024 se va face pe 15 noiembrie. Este vorba de plata burselor aferente lunilor septembrie și octombrie, apoi autoritațile spera sa intre in normal și sa le plateasca la fiecare 15 ale lunii, pentru luna anterioara. Ministerul Educației are de virat, prin intermediul…

- Ministerul Educației a precizat vineri ca performanța școlara este recompensata prin burse de excelența, dupa ce premierul a spus ca e inadmisibil ca elevi cu nota 2 sa ia bursa de merit. „Aștept o soluție prin care bursa de merit sa reflecte performanța școlara”, a spus premierul.Ministerul Educației…

- Ministerul Educatiei a solicitat Inspectoratelor scolare sa transmita situatia pe fiecare categorie de bursa, iar pentru bursele de merit o defalcare pe transe de medii, dupa ce aceasta din urma s-a acordat și unor elevi de clasa a IX-a cu medii sub 5.

- Ministerul Educatiei a solicitat Inspectoratelor scolare sa transmita pana luni situatia pe fiecare categorie de bursa, iar pentru bursele de merit o defalcare pe transe de medii, urmand ca, dupa analizarea acestor date, sa se faca propuneri de modificare a unor prevederi din Legea invatamantului preuniversitar…

- Ministerul Educației nu are cu ce plati salariile profesorilor și nici bursele elevilor. In aceste condiții, cere peste 2,1 miliarde de lei din Fondul de rezerva al guvernului pentru a putea acoperi cheltuielile cu personalul din invațamant pe o luna și bursele elevilor și ale studenților pe doua luni.…

- Anul școlar 2023 – 2024 aduce o schimbare de paradigma in privința acordarii burselor școlare, impusa in primul rand de intrarea in vigoare a Legii invațamantului preuniversitar nr. 198/2023. Elemente de noutate bursele de merit: se acorda pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu…

- Din acest an școlar, Ministerul Educației a schimbat criteriul dupa care se acorda bursa de merit unui elev. Astfel, s-a renunțat la pragul mediei de 9,50 și s-a inlocuit cu proporția de 30% dintre elevii de la clasa. In situația in care prin aplicarea proporției de 30% nu sunt cuprinși toți elevii…