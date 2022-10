Stiri pe aceeasi tema

- Valorile acțiunilor la nivel global au scazut luni dupa o serie de explozii in capitala Ucrainei iar o ingrijorare reactivata privind prognoza economica i-a facut pe investitori sa aleaga dolarul și obligațiunile ca active sigure, transmite Reuters.

- In contextul atacurilor aeriene rusești din aceasta dimineața asupra mai multor orașe din Ucraina, Ministerul Apararii informeaza ca astazi, 10 octombrie curent, intre orele 8:33-9:02, structurile specializate ale instituției de aparare au identificat trei ținte aeriene care au survolat spațiul aerian…

- Georgieva a spus ca perspectivele pentru economia globala ”devin mai intunecate”, avand in vedere socurile cauzate de pandemia de Covid-19, invazia Rusiei in Ucraina si dezastrele climatice de pe toate continentele si ca s-ar putea inrautati. ”Ne confruntam cu o schimbare fundamentala in economia globala,…

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Kremlinul acuza luni fortele ucrainene de faptul ca sunt responsabile de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Ucraina si avertizeaza cu privire la „consecinte catastrofale” in Europa, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a felicitat, sambata, armata pentru „eliberarea” regiunii Lugansk, situata in estul Ucrainei, un stadiu important pentru Moscova in „operatiunea militara speciala” din Ucraina.