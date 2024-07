Bursele pentru elevi se modifică din nou Legile invațamantului, intrate in aplicare in toamna anului trecut, sufera tot mai multe modificari. Cea mai recenta, aprobata de guvern printr-un proiect de Ordonanța de Urgența, stabilește ce se intampla cu bursele pentru elevi in anul școlar 2024-2025. Modificarile au survenit dupa ce o statistica a Ministerului Educației a aratat ca, anul trecut, aproximativ 8.500 […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

