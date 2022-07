Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Vlad Caraș, luptator legitimat la Clubul Sportiv Municipal Reșița, se va lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial ce se va desfașura la Constanța, la sfarșitul verii! „Vlad Caraș va participa la primele doua etape de calificare pentru turneul final, pentru Campionatul Mondial. In prima…

- Este de asteptat ca arsenalul nuclear global sa creasca in urmatorii ani pentru prima data de la Razboiul Rece, in timp ce riscul ca aceste arme sa fie folosite este cel mai mare din ultimele decenii, a declarat luni un important grup de reflectie privind conflictele si armamentul. Invazia Rusiei in…

- Daniel Sauca Au facut ceva valva recentele declarații ale miliardarului american George Soros: „Gurul finantelor, George Soros, a prezis saptamana trecuta, la New York, «sfarsitul civilizatiei occidentale», cu ocazia unui interviu acordat presei la lansarea ultimei sale carti, «The Age of Fallibility».…

- Andreea Ibacka și Cabral sunt casatoriți din 2011 și au impreuna doi copii, pe Namiko și Tiago. Cei doi formeaza unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz. La cateva zile dupa botezul baiețelului lor, actrița a postat un mesaj pe contul de socializare, pentru soțul ei. „Soțul și cu mine nu prea…

- Sfarșitul sezonului competițional 2021-2022 le face fanilor fotbalului un cadou de neuitat. Finala celei mai vechi competiții din lume se disputa intre doua dintre cele mai in voga formații din Anglia și din intreg fotbalul continental. Chelsea și Liverpool dau piept pe istorica arena Wembley și promit…

- Sfarșitul lunii mai se anunța un foarte bun pentru una dintre zodii. Acest nativi iși va gasi marea iubirea, asta dupa ce in ultima perioada a tot cautat-o. Iata ca soarele rasare și pe strada sa și lucrurile se vor schimba pe plan sentimental.

- In Occident, 9 mai este o zi obisnuita. In Rusia, in schimb, este un prilej de sarbatoare nationala, cu parade militare, mai ales in Piata Rosie din Moscova, amintiri solemne si laude despre victoria impotriva Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial.