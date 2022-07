Bursele mondiale şi randamentele obligaţiunilor din SUA au scăzut luni; euro s-a apropiat de paritatea cu dolarul american Indicele paneuropean STOXX 600 a pierdut 0,50%, iar indicele MSCI al actiunilor la nivel global a scazut cu 1,17%. Euro s-a situat chiar deasupra paritatii fata de dolar, in conditiile in care importantul gazoduct rusesc Nord Stream 1, care livreaza gaze in Germania, a intrat in intretinere anuala, timp de 10 zile. Randamentele obligatiunilor din zona euro au scazut, in timp ce asteptarile inflationiste pe termen lung au scazut sub 2%, pe masura ce temerile de recesiune s-au adancit dupa avertismentele privind posibila reducere a livrarilor de gaze rusesti. Randamentul obligatiunilor de stat pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

