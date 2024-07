Stiri pe aceeasi tema

- Bursele internationale se confrunta cu efectul „Harris”, iar piata de capital reactioneaza la retragerea lui Biden din cursa prezidentiala. Kamala Harris este acum propunerea lui Joe Biden de a-i succeda in campania pentru postul de presedinte la Casa Alba.

- 2024 va ramane in istorie ca anul dramelor politice, ultimul episod din aceasta „saga” fiind retragerea lui Joe Biden din cursa pentru președinția SUA, aspect care a inceput deja sa produca efecte in piața, arata analiștii XTB, companie de tranzacționare pe bursele internaționale. Evenimentul a facut…

- Nimeni nu știe prea bine care ar fi procesul unei noi nominalizari, daca Joe Biden se va retrage Incertitudinile planeaza asupra unei eventuale inlocuiri a președintelui Biden in cursa pentru Casa Alba. Sondajele interne care arata ca Harris ar fi cel puțin mai utila pentru a stimula entuziasmul democraților…

- Investitorii sunt acum cu ochii pe graficele financiare ale pieței, care inregistreaza scaderi in urma blocajului major al serviciilor informatice din intreaga lume, provocand presiune in piața și teama fața de riscuri, arata analiștii XTB, companie de tranzacționare pe bursele internaționale, intr-un…

- Curtea Suprema a SUA a decis luni, 1 iulie, ca foștii președinți ai SUA au dreptul la un anumit grad de imunitate impotriva urmaririi penale, reducand dramatic probabilitatea ca procesul penal federal impotriva lui Donald Trump, acuzat ca a complotat pentru a opri transferul de putere, in ianuarie 2021,…

- Presedintele SUA, democratul Joe Biden, se va confrunta joi cu contracandidatul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, in prima dezbatere televizata din aceasta campanie electorala.

- Emmanuel Macron, Joe Biden și Rishi Sunak par sa fi ințeles ca singura lor cale de a scapa de problemele politice este o schimbare dramatica a strategiei. Logica in toate cele trei cazuri este aceeași: fiecare dintre ei a ajuns la concluzia ca a face greșeli și a spera ca nimeni nu le taxeaza nu mai…