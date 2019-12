Bursele europene și americane, la noi niveluri record de sărbători Acțiunile europene au atins, vineri, un alt nivel record, iar investitorii ramân optimiști cu privire la o îmbunatațire a economiei globale, în urma unor indicii clare asupra rezolvarii tensiunilor dintre SUA și China, prin stabilirea unui acord preliminar între cele doua mari economii.



