Bursele europene se prăbușesc, în așteptarea izbucnirii războiului din Estul Europei Actiunile europene au incheiat tranzactiile de luni in scadere puternica, investitorii asteptand informatii referitoare la majorarile de dobanzi ale Rezervei Federale (Fed) americane, dupa o sedinta de doua zile care incepe marti, si urmarind situatia din Ucraina unde tensiunile cresc din cauza Rusiei, relateaza CNBC. Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 3,6%, iar actiunile tehnologice si cele ale companiilor din sectorul calatoriilor si agrementului au coborat cu 5,2%, in timp ce toate sectoarele si bursele majore au avut o evolutie negativa, informeaza News.ro. Intre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

