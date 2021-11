Bursele europene s-au prăbușit vineri după descoperirea noii variante B.1.1.529 a coronavirusului Principalele burse europene înregistrau scaderi semnificative vineri dimineata, fiind afectate de descoperirea, în Africa de Sud, a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2 deosebit de contagioasa, transmit AFP și MarketWatch, potrivit de Agerpres.



În jurul orei 08:22 GMT, indicele principal CAC 40 al bursei de la Paris era în scadere cu 4,40% pâna la 6.764,80 de puncte, în timp ce bursa de la Londra afisa o scadere de 3,31% iar cea de la Frankfurt era în scadere cu 3,19%.



Anterior, bursele asiatice au fost primele care au înregistrat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

