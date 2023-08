Stiri pe aceeasi tema

- Stocurile de titei din SUA s-au redus in ultima saptamana cu 17 milioane de barili, cea mai mare scadere a stocurilor de titei din SUA, conform inregistrarilor care dateaza din 1982, a anuntat miercuri Administratia pentru Informatii in Energie (EIA). Declinul a fost determinat de cresterea activitatilor…

- Bursa de la New York a terminat in scadere miercuri, profitand de retrogradarea ratingului Statelor Unite de catre Fitch ca pretext pentru o pauza pe o piața care continua sa creasca, potrivit AFP.

- Administrația Biden a reacționat miercuri dupa decizia Fitch de a priva Statele Unite de prețiosul sau rating AAA, agenția de rating invocand, printre alte probleme economice, și consecința deceniilor de deteriorare a guvernarii intre republicani și democrați, potrivit AFP.

- Incasarile la bugetul de stat din acciza la alcool etilic au scazut cu 2,6% in primele 6 luni ale anului 2023 comparativ cu perioada similara din 2022, de la 379,46 milioane lei, la 369,68 milioane de lei, in pofida unei cresteri agregate de 11% a accizei in anul 2022, arata Spirits Romania, o asociatie…

- Bursele europene au inchis luni usor in scadere, investitorii analizand date economice slabe, dupa o saptamana cu evolutie negativa, in timp ce preturile petrolului au avansat putin, dupa revolta din weekend a gruparii Wagner din Rusia, transmite Reuters, citat de news.ro.Indicele paneuropean Stoxx…

- Preturile petrolului au scazut vineri si au inregistrat un declin pe ansamblul saptamanii, deoarece traderii s-au ingrijorat ca majorarea ratelor dobanzilor de catre bancile centrale ar putea afecta cererea, in ciuda semnelor de reducere a ofertei, inclusiv scaderea stocurilor de titei din SUA, transmite…

- Fitch Ratings, una dintre cele trei mari agentii de rating din lume, a anuntat miercuri seara ca a plasat ratingul triplu A al Statelor Unite sub supraveghere cu perspectiva negativa. ”Conflictul privind plafonul datoriei, esecul autoritatilor americane de a aborda in mod semnificativ provocarile fiscale…

- Bursele europene au incheiat ziua de vineri si saptamana in crestere, iar indicele german DAX a atins un maxim istoric, pe masura ce discutiile privind plafonul datoriilor din SUA au stimulat increderea investitorilor, relateaza CNBC, citat de news.ro.Intre timp insa, republicanii au parasit negocierile…