Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) va cere bancilor, din luna septembrie, sa furnizeze, saptamanal, date cu privire la lichiditatea lor. Astfel, BCE va putea derula mai frecvent verificari cu privire la capacitatea lor de a face fata unor socuri potentiale pe masura ce cresc dobanzile, a declarat presedintele…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va cere bancilor, din luna septembrie, sa furnizeze, saptamanal, date cu privire la lichiditatea lor. Astfel, BCE va putea derula mai frecvent verificari cu privire la capacitatea lor de a face fata unor socuri potentiale pe masura ce cresc dobanzile, a declarat presedintele…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 2,5%. Toate sectoarele si bursele majore au terminat in teritoriu negativ. Pierderile au fost conduse de actiunile companiilor din sectorul calatoriilor si agrementului, cu o scadere de 4%, urmate de actiunile companiilor de retail, care au scazut…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5% si aproape toate sectoarele au fost in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au condus pierderile, cu o scadere de1,6%, pe fondul preocuparilor continue cu privire la cresterea globala; in timp ce actiunile miniere au coborat cu 1,5%. Titlurile…

- Marile burse europene au incheiat tranzactiile de vineri in scadere, inainte de deciziile de politica monetara ale bancilor centrale din SUA si zona euro de saptamana viitoare, transmite Reuters.Indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in scadere cu 0,2% si a incheiat saptamana in pierdere…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 0,9%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile companiilor din sectorul de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 2,7%, in timp ce actiunile companiilor de utilitati au crescut…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5%, iar toate bursele majore si majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu negativ. Actiunile companiilor producatoare de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 1,4%. In schimb, actiunile tehnologice au contrazis tendinta descendenta…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5%, iar toate bursele majore si majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu negativ. Actiunile companiilor producatoare de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 1,4%. In schimb, actiunile tehnologice au contrazis tendinta descendenta…