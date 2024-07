Bursele europene au scăzut după alegerile din Franța și Anglia Bursele europene au inchis, marti, in scadere cu peste 1%, deoarece investitorii din regiune au cantarit incertitudinea politica din Franta dupa rezultatul alegerilor de duminica, transmite CNBC. Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in scadere cu 0,99%. Actiunile companiiilor din comertul cu amanuntul au condus pierderile, cu un declin de 1,65%. Actiunile grupului britanic […] The post Bursele europene au scazut dupa alegerile din Franța și Anglia appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

