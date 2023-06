Bursele europene au închis vineri în scădere. Băncile centrale urmează să decidă politicile monetare Marile burse europene au incheiat tranzactiile de vineri in scadere, inainte de deciziile de politica monetara ale bancilor centrale din SUA si zona euro de saptamana viitoare, transmite Reuters. Indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in scadere cu 0,2% si a incheiat saptamana in pierdere cu 0,5%. Investitorii s-au temut ca Rezerva Federala (Fed) ar putea opta pentru o atitudine precauta in intalnirea de saptamana viitoare, in timp ce BCE este de asteptat sa continue sa inaspreasca politica monetara. Pietele monetare vad acum o sansa de 73% ca Fed sa sara peste majorarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

