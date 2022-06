Bursele europene au închis vineri în creştere puternică, încheind o săptămână volatilă Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 2,6%, consemnand cea mai buna evolutie zilnica din ultimele peste trei luni, cresterile fiind conduce de componenta sectorului tehnologic, cu un avans de 3,8%. Toate sectoarele au inregistrat o evolutie pozitiva. In privinta evolutiilor individuale, actiunile companiei Ultra Electronics din sectorul apararii, listate la Londra, au urcat cu 12% in urma aprobarii de catre guvernul britanic a preluarii acesteia de catre compania concurenta Cobham. La polul opus, actiunile companiei finlandeze de rafinare si comercializare a petrolului neste au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

