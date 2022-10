Stiri pe aceeasi tema

- Pietele europene au inchis vineri in crestere, dar sub maximele atinse in timpul sesiunii, dupa ce guvernul Marii Britanii a renuntat la unele dintre politicile sale fiscale controversate adoptate recent, iar ministrul de Finante al tarii, Kwasi Kwarteng, a fost schimbat din functie, transmite CNBC,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in crestere cu 3%, iar actiunile companiilor din sectorul de calatorii si agrement au urcat cel mai mult, cu 6,1% , toate sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu pozitiv. De asemenea, componenta actiunilor din sectorul tehnologiei a urcat cu 5%,…

- Indicele paneropean Stoxx 600 a scazut cu 2,3% si toate sectoarele si bursele majore au avut o evolutie negativa. Cel mai mare declin a fost consemnat de actiunile companiilor din sectorul petrolului si gazelor, de peste 5%. Indicele DAX al burseri din Frankfurt a coborat cu 1,97%, FTSE 100 al bursei…

- In timpul tranzactiilor, indicele Stoxx 600 crescuse cu peste 0,5%. Actiunile companiilor de vanzare cu amanuntul si actiunile companiilor tehnologice au scazut cel mai mult, cu cate 3,2%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au fost in teritoriu negativ. Indicelui preturilor de consum (IPC)…

- Cele mai mari scaderi au fost inregistrate de actiunile companiilor de calatorii si agrementi, componenta acestora coborand cu 3,9%, urmate de titlurilor din sectorul resurselor de baza, cu un declin de 3,8%. Nemultumirile investitorilor au predominat inca de vineri, dupa remarcile din partea presedintelui…

- Dupa ce a crescut cu pana la 1%, indicele paneuropean Stoxx 600 a sters toate castigurile pana la sfarsitul sesiunii, ajungand sa scada cu 0,7%. Declinul Stoxx 600 din ultimele trei sedinte a depasit 3%, din cauza comentariilor ferme referitoare la cresterea dobanzilor pentru temperarea inflatiei, din…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 0,5%, an pofida cresterii actiunilor companiilor din sectorul petrolului si gazelor. Cele mai mari scaderi au fost consemnate de actiunile din sectorul sanatatii si cel de media, ambele incheind ziua cu scaderi de circa 1,6%. Componente actiunilor din sectorul…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 0,2%, inversand cresterile din prima parte a tranzactiilor. Cele mai mari scaderi au fost inregistrate de actiunile din sectorul bancar si cel auto, de aproape 1%. Titlurile din sectorul tehnologiei au urcat cu 1,7%, dupa ce Netflix a anuntat ca se asteapta…