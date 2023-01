Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in crestere cu 1,4%, cea mai mare crestere, de 3,3% fiind inregistrata de actiunile din sectorul comertului cu amanuntul, in timp ce majoritatea sectoarelor si burselor majore au evolat in teritoriu pozitiv. Actiunile din sectorul petrolului si gazelor au scazut insa cu 3,1%. Indicele german DAX a avansat cu 2,18%, CAC 40 al bursei din Paris cu 2,3%, in timp ce indicele FTSE 100, al bursei din Londra, a crescut cu numai 0,4%. Bursele europene au inchis in crestere si marti, sustinute de inflatia sub asteptari raportata de Germania pentru suna decembrie,…