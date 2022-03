Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a avertizat, joi, Germania sa nu-și asume a doua oara o mare vinovație istorica. Germania și-a corectat mult prea tarziu politica din Rusia și acum se simte confortabil ca spectator al crimelor de razboi, spune oficialul ucrainean intr-un interviu pentru…

- Rusia a amenințat direct, pentru prima data de la invadarea Ucrainei, ca va sista livrarile de gaze spre Europa prin conducta Nord Stream-1. A facut-o prin gura vicepremierului rus, Alexandr Novak, la televiziunea de stat. Avertismentul Moscovei vine cu puțin timp înainte ca liderii europeni…

- „Trebuie sa facem mai mult pentru a proteja aprovizionarea cu energie a țarii noastre”, a spus Scholz, adaugand „și pentru a nu depinde de anumiți furnizori de energie”. Germania este cel mai mare client de gaz al Rusiei. Europa se bazeaza pe Rusia pentru aproximativ 35% din gazele sale naturale, Germania…

- Ministrul britanic de Externe Lizz Truss s-a intilnit joi, la Moscova, cu omologul sau britanic, Serghei Lavrov, intr-o incercare de detensionare a crizei ucrainene, insa discuțiile dintre cei doi oficiali par mai degraba sa fi eșuat. Intalnirea de doua ore a fost descrisa de Lavrov drept un dialog…

- Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov, scrie vineri The Moscow Times, se asteapta sa aiba o intrevedere cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, in urmatoarele doua saptamani, un semn ca discuțiile diplomatice continua. SUA și NATO au respins miercuri in raspunsurile scrise trimise la Moscova…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut Europei si Statelor Unite sa se gandeasca cu atentie atunci cand iau in considerare sanctiuni impotriva Rusiei pentru orice agresiune impotriva Ucrainei, intr-o criza care ii pune in opozitie pe principalul furnizor de gaze al Berlinului cu cei mai mari aliati…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut duminica Statelor Unite si Uniunii Europene sa reflecteze cu atentie cand iau in calcul sanctiuni impotriva Rusiei in cazul unei agresiuni a acesteia contra Ucrainei, consemneaza Reuters, conform AGERPRES. Printre posibilele sanctiuni este evocata blocarea functionarii…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitri Kolba acuza Germania ca l-a „incurajat pe Putin” prin refuzul de a furniza arme Kievului. Pe fondul temerilor de invazie rusa, Kolba a cerut Berlinului sa inceteze „subminarea unitații”. Germania exclude sa livreze arme Ucrainei in actualul context de…