In timpul tranzactiilor, indicele Stoxx 600 crescuse cu peste 0,5%. Actiunile companiilor de vanzare cu amanuntul si actiunile companiilor tehnologice au scazut cel mai mult, cu cate 3,2%, iar majoritatea sectoarelor si burselor majore au fost in teritoriu negativ. Indicelui preturilor de consum (IPC) din SUA a crescut in august cu 0,1% fata de luna ptrecedenta si cu 8,3% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Biroului de Statistica a Muncii, contrazicand asteptarile economistilor potrivit carora inflatia ar fi incetinit cu 0,1% de la o luna la luna. IPC de baza, care…