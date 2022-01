Stiri pe aceeasi tema

- Pietele nu s-au ingrijorat pana nu demult de desfasurarea de trupe de catre Rusia la granita cu Ucraina, dar tensiunile s-au amplificat, presedintele american Joe Biden anuntand suplimentarea prezentei militate in Estul Europei si ordonind ca familiile diplomatilor sa plece din Kiev. Potrivit analistului…

- Bursele europene au incheiat tranzactiile de vineri in scadere puternica, urmand tendinta globala a investitorilor de renuntare la activele riscante, transmite Reuters Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 1,9%, iar cel mai mare declin a fost inregistrat de sectorul resurselor naturale,…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in crestere cu circa 1,4%, componenta actiunilor din sectorul turismului si calatoriilor a urcat cu 3,5%, inregistrand cea mai mare crestere. DAX al bursei din Frankfurt a urcat cu 1,36%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,38%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu…

- Bursele europene au inchis luni in scadere puternica, din cauza masurilor luate de autoritati pentru combaterea variantei Omicron a noului coronavirus, transmite CNBC. Indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in declin cu 1,4%, iar componenta auto a acestuia a coborat cu 2,7%.Indicele…

- Bursele au scazut marti la nivel mondial, iar dolarul a atins maximul ultimei saptamani, din cauza incertitudinilor legate de varianta Omicron a coronavirusului si a numeroaselor decizii ale bancilor centrale asteptate in aceasta saptamana, transmite Reuters. In Europa, indicele paneuropean…

- In Europa, indicele paneuropean STOXX 600 a coborat cu 0,84%, DAX al bursei din Frankfurt cu 1,08%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,7%, in timp ce indicele londonez FTSE 100 a pierdut 0,2%. Indicele global MSCI a scazut cu 0,93%. Pe Wall Street, Dow Jones Industrial a coborat cu 0,4%, S&P 500 cu 1,16%,…

- Bursele europene au inchis vineri in scadere, trase in jos de indicii bursieri americani si de temerile privind impactul economic al variantei omicron a Covid-19. Indicele paneuropean STOXX 600 a inversat cresterile din pri a oarte a sedintei si a inchid in declin cu 0,6%, dupa ce a fluctuat intre cresteri…

- Acțiunile la bursele europene au inceput noua saptamana de tranzacționare in creștere, in ciuda amplelor preocupari cu privire la varianta Omicron a Covid-19, recent descoperita in Africa de Sud. Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,9% la inceputul tranzacțiilor, acțiunile de calatorii și de…