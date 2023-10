Bursele europene au închis luni în creştere uşoară, investitorii analizând conflictul din Orientul Mijlociu Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 0,2%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu pozitiv. Actiunile companiilor cu vanzare cu amanuntul au crescut cel mai mult, cu 2%, in timp ce actiunile din domeniul sanatatii au scazut cu 0,3%. Indicele german DAX a avansat cu 0,34%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,27%, iat FTSE 100 al bursei din Londra cu 0,41%. Indicele italian FTSE MIB a crescut cu 0,55% si IBEX 35, al bursei din Madrid, cu 0,59%. Regiunea urmareste indeaproape ce se intampla in continuare in Gaza, deoarece Israelul este asteptat sa inceapa o ofensiva terestra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

