Stiri pe aceeasi tema

- Bursele europene au inchis, marti, in scadere cu peste 1%, deoarece investitorii din regiune au cantarit incertitudinea politica din Franta dupa rezultatul alegerilor de duminica, transmite CNBC. Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in scadere cu 0,99%. Actiunile companiiilor din comertul…

- Actiunile europene au incheiat tranzactiile de marti in scadere, in timp ce participantii de pe piata au evaluat cele mai recente date privind inflatia din zona euro, transmite CNBC, citat de news.ro.

- Bursele europene au scazut marti, influentate negativ de inrautatirea increderii investitorilor de pe Wall Street, la inceputul saptamanii, transmite CNBC preluat de news.roIndicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 0,3%, sectoarele majore avand evolutii divergente.

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,3%%, toate bursele majore si aproape toate sectoarele tranzactionandu-se pe verde. Actiunile din constructii au condus castigurile, cu o crestere de 1,74%, in timp ce sectorul serviciilor de sanatate au pierdut 0,55%. Actiunile companiei farmaceutice…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,37%, toate bursele majore avind o evolutie negativa. Majoritatea sectoarelor au scazut, de asemenea, cele mai accentuate scaderi fiind cel al sectorului auto, cu 1,3%, si cel al actiunilor companiilor de petrol si gaze, cu 1,2%. Actiunile din minerit…

- Indicele regional Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,15%, toate sectoarele fiind pe verde. Serviciile financiare au condus castigurile, in crestere cu 2,62%. Gigantul bancar elvetian UBS a depasit asteptarile analistilor, deoarece a revenit la un profit net trimestrial dupa doua pierderi succesive. Actiunile…

- Marile actiuni europene au inchis marti in crestere, deoarece traderii au reactionat la o serie de rapoarte financiare trimestriale ale companiilor din regiune, transmite CNBC, informeaza news.ro.Indicele regional Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1,15%, toate sectoarele fiind pe verde.

- Indicele regional Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1,6%, toate sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile miniere au condus pierderile, cu o scadere de 3,1%, in conditiile in care componenta bancara a coborat cu 2,6%. Actiunile companiilor de telecomunicatii au…