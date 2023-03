Bursele europene au închis joi în creştere, susţinute de datele peste aşteptări referitoare la inflaţia din zona euro Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,5%, dupa ce cazuse in teritoriu negativ in timpul diminetii. Actiunile companiilor din sectorul alimentelor si bauturilor au condus castigurile, cu un avans de 1,8%, in timp ce titlurile bancilor au scazut cu 0,8%. Inflatia totala din zona euro a incetinit la 8,5% in februarie, arata cifrele publicate joi, de la 8,6% luna precedenta. Indicatorul este insa peste prognoza de 8,2% a economistilor chestionati de Reuters si vine in momentul in care unii analisti isi ridica asteptarile de majorare a dobanzilor de catre Banca Centrala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

"Se pare ca, cel putin pentru urmatoarele doua luni, inflatia se va mentine la niveluri foarte ridicate, asteptandu-ne, poate, pentru a doua jumatate, ca inflatia sa scada intr-o anumita masura. Dar, totusi, ceea ce ne asteptam pentru acest an pentru Germania este o rata medie a inflatiei de aproximativ…

