- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat in urcare cu 0,4%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu pozitiv, cresterile fiind conduse de actiunile din domeniul sanatatii. Stoxx 600 este pe cale sa scada cu 4,6% in octombrie, potrivit datelor LSEG, pe fondul castigurilor slabe ale companiilor si…

- Bursele europene au inchis joi in scadere; BCE a mentinut dobanzile neschimbate; Actiunile Siemens Energy au scazut cu 35%Pietele bursiere europene au inchis joi in scadere, deoarece atentia investitorilor a ramas orientata spre rezultatele financiare ale companiilor din trimestrul al treilea si randamentele…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1%, tras in joc de componenta actiunilor companiilor tehnologice, care a scazut cu 2,5%. Actiunile de petrol si gaze au inregistrat cele mai mari castiguri, cu 1,2%, datorita cresterii preturilor petrolului cu peste 4%. Indicele german…

- Bursele europene au scazut marti pentru a patra sesiune consecutiva, in conditiile in care sentimentul negativ a cuprins pietele globale, transmite CNBC.Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au inregistrat…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 0,6%, bursele majore si aproape toate sectoarele fiind in teritoriu negativ. Actiunile companiilor de calatorii si agrement au condus pierderile, cu o scadere de 3%, urmate de sectorul bunurilor de uz casnic, cu un declin de 2%. Banca…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 1,3%, cu bursele majore si aproape toate sectoarele in teritoriu negativ. Actiunile companiilor din sectorul calatoriilor si agrementului au inregistrat cea mai mare scadere, cu 3,2%, urmate de cele miniere, care au coborat cu 2,6%.…

- Pietele bursiere europene au inchis vineri in crestere usoara, urmand tendinta pozitiva a bursei din SUA, pe fondul incertitudinii legate de perspectivele inflationiste, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,22%, intrerupand o serie de pierderi din…

- Pietele europene au inchis joi in declin, inversand cresterile initiale determinate de rezultatele financiare bune raportate de compania de tehnologie Nvidia si declinul randamentelor obligatiunilor, transmite CNBC, citat de news.ro.Dupa trei sesiuni pozitive consecutive si o deschidere puternica…