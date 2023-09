Bursele europene au închis joi în creştere puternică, după ce BCE a majorat dobânda de referinţă la 4% BCE a optat sa creascae dobanzile cu 0,25 de puncte procentuale, o a zecea majorare consecutiva ducand dobanda de referinta la 4%. Inainte de anunt, economistii erau impartiti daca banca centrala va mentine dobanzile constante sau le va creste in continuare. Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in urcare cu 1,52%, fata de un avans de 0,3% inainte de anuntul BCE. Sectorul resurselor de baza a crescut cu 4,2%, dupa ce banca centrala a Chinei a anuntat ca va reduce dobanda rezervelor obligatorii pentru majoritatea bancilor cu 0,25 de puncte procentuale, incepand cu 15 septembrie, cea mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

