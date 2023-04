Bursele europene au închis în creştere, vineri, susţinute de noile date economice şi rezultatele financiare ale companiilor Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,6%, inversand declinul de la inceputul sesiunii. Bancile au pierdut optimismul de joi al investitorilor si au scazut cu 1,4%, in timp ce companiile de utilitati au coborat cu 0,3%. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate de companiile de petrol si gaze, cu un avans al indicelui de profil de 1,9%. Pe ansamblul lunii aprilie, indicele de referinta Stoxx 600 a avansat cu 1,87%. Indicele german DAX a crescut vineri cu 0,77%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,10, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 0,5%. Economia zonei euro… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

