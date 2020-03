Stiri pe aceeasi tema

- Bursele europene și asiatice au scazut miercuri, dupa ce masurile guvernamentale de protecție impotriva impactului coronavirusului nu au reușit sa ofere siguranța investitorilor, scrie Financial Times. Indicele FTSE 100 de la Londra a scazut cu 3,4% in deschidere, in vreme ce indicele Dax al bursei…

- Actiunile europene au coborat luni la minimele din 2012 pe masura ce pandemia de coronavirus devasteaza Europa, iar actiunile de relaxare adoptate de bancile centrale nu au reusit sa ii calmeze pe investitorii preocupati de posibilitatea unei recesiuni globale, transmite Reuters, potrivit .Indicele…

- Banca Angliei a redus miercuri de urgenta dobanda de politica monetara, cu 0,5 puncte procentuale, la 0,25%, pentru a sustine creditarea, in timp ce guvernul de la Londra urmeaza sa prezinte luni un buget care va include probabil masuri de stimulare a economiei, pentru a face fata impactului epidemiei…

- Bursele europene și asiatice au recuperat o parte din pierderile de luni, pe fondul cresterii pretului petrolului Principalele burse europene au recuperat marti o parte din pierderile semnificative inregistrate in sedinta precedenta, dupa ce cresterea pretului petrolului si sperantele privind noi masuri…

- Se anunța o noua zi neagra pentru burse. Luni actiunile europene au inchis la minimul ultimelor opt luni, iar Wall Street-ul a scazut cu peste 7% Actiunile marilor companii europene au incheiat tranzactiile de luni in declin cu peste 7%, la cel mai scazut nivel din ultimele opt luni, Indicii de pe Wall…

- Principalele burse europene au inregistrat, luni dimineata, scaderi importante, afectate de agravarea crizei sanitare provocata de epidemia de coronavirus, dar si de socul petrolier provocat de Arabia Saudita care a declansat un razboi al preturilor. La scurt timp de la debutul tranzactiilor,…

- In jurul orei 14,40 GMT, indicele vedeta al Bursei din New York, Dow Jones Industrial Average, pierdea 2,66-, la 25.426,62 puncte. Nasdaq scadea cu 2,44-, la 8.523,29 puncte. S&P 500, care reprezinta cele mai mari 500 de companii de pe Wall Street, pierdea si el 2,67-, la 2.943,22 puncte. In acest timp,…